Trier 9,5 Millionen Euro wollte die Stadtverwaltung für den Bau einer neuen Sportstätte bei Trier-Mariahof ausgeben. Stattdessen soll nun die alte Halle saniert werden.

Die alte Wolfsberghalle bei Mariahof sei so marode, dass sich ihre Instandsetzung nicht lohnt: Davon war der Trierer Stadtvorstand noch vor gut einem Jahr felsenfest überzeugt. Die Sportstätte müsse neu errichtet werden. Geschätzte Baukosten: 9,5 Millionen Euro.

Mittlerweile hat die Stadtverwaltung noch mal nachgerechnet. Und siehe da: Die Sanierung der alten Halle soll nun nicht nur möglich, sondern auch wirtschaftlicher sein als ein Neubau – der damit vom Tisch ist. Der Steuerungsausschuss hat am Dienstag dem Sanierungsvorhaben bereits grundsätzlich zugestimmt. Im Stadtrat war die Sache am Donnerstagabend Thema – bis Redaktionsschluss hatte das Gremium allerdings noch nicht darüber abgestimmt.

Bezuschusst werden soll die Sanierung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KI) 3.0 des Landes Rheinland-Pfalz. Der Sondertopf sieht eine bis zu 90-prozentige Förderung vor. Bei Baukosten von 6,6 Millionen Euro wären das rund sechs Millionen Euro. Blieben noch 600 000 Euro übrig, die die Stadt aus eigener Tasche zahlen muss. Das Mainzer Finanzministerium und das Bildungsministerium hätten diese Förderfähigkeit „grundsätzlich festgestellt“, heißt es in den städtischen Beschlussunterlagen. Nun drängt die Zeit. Denn Projekte, die aus dem KI 3.0 finanziert werden, müssen spätestens Ende 2022 fertig sein. Beginnen sollen die Sanierungsarbeiten im April 2020.

Der Zeitdruck, unter dem die Stadtverwaltung umgeplant hat, war offenbar so groß, dass keine Zeit blieb, die Fraktionen zu informieren. Augenscheinlich ohne von der Sanierungsentscheidung Kenntnis zu haben, hatte die CDU-Fraktion noch vor wenigen Tagen eine Anfrage nach dem Sachstand Wolfsberghalle im Rathaus eingereicht. In der Ratssitzung am Donnerstag wurde die CDU-Anfrage quasi von der Beschlussvorlage des Stadtvorstandes überholt.