Gastro-Szene in Triers Altstadt Winkel ade, jetzt kommt das Kornerhaus

Trier · In der einstigen Kultkneipe in der Trierer Johannisstraße geht es gastronomisch weiter. Die Macher verraten, was sie vorhaben.

22.01.2024 , 16:16 Uhr

Kornerhaus-Köpfe: Sushil Heri, Michael Kiggen und Jörg Eisenhauer (von links). Foto: Roland Morgen

Das war ein schwerer Schlag für die Trierer Kneipenszene. Im vergangenen Spätsommer gingen in der Kult-Gaststätte de Winkel die Lichter aus. Die Inhaber Winfried „Winny“ Schmitt und Maurice „Morris“ Frederiks verabschiedeten sich nach mehr als einem Vierteljahrhundert aus dem gemeinsamen Wirte-Leben. Laden geschlossen, Rollläden runter. Wie es weitergeht mit dem Lokal an der Ecke Johannis-/Zuckerbergstraße? Ob es überhaupt weitergeht? Gerüchte gab es viele, Greifbares wenig.