Nachtleben in Trier Aus Shotz Bar wird Zeitlos Trier – Was die neue Bar verspricht

Die Zeitlos Bar in Koblenz, die dort 2018 eröffnet hat, lässt aber trotzdem schon erahnen, in welche Richtung es mit dem neuen Laden am Parkhaus in Trier gehen soll. Musikalisch ist mit 80ern, 90ern, 2000ern und Schlager zu rechnen. Die Getränkekarte ist bunt gemischt mit der Möglichkeit, den Preis von Cocktails zu erwürfeln. Zumindest in der Bar in Koblenz wird in der 5. Jahreszeit regelmäßig zu Karnevalspartys eingeladen. Dies wird wahrscheinlich auch in Trier der Fall sein.