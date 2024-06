Altstadt Trier The Benedict heißt jetzt Stadtgarten Fetzenreich – und bietet Public Viewing

Aufmerksamen Passanten in der Sichelstraße blieb nicht verborgen, dass sich auf dem Gelände neben dem Haus Fetzenreich nach langem Dornröschenschlaf endlich wieder etwas tat. Zu Wochenbeginn wurden ein Zelt und Dixie-Klos aufgestellt; und täglich kam mehr dazu, bis am Freitag eine komplette Gastro-Infrastruktur einschließlich Zapfanlage entstanden war. Jetzt durfte spekuliert werden. Steht etwa The Benedict vor einem Überraschungs-Comeback? Jedenfalls hing das Spannplakat mit Logo und Namen des Gartenrestaurants weiter über dem Eingangstor – bis am Freitag ein neues da war. Aufschrift diesmal: Stadtgarten Fetzenreich.