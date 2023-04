Vom IT-Experten zum Kriminalbeamten Wie Informatiker bei der Polizei auf Verbrecherjagd gehen

Trier · Wer sein Geld gestern noch als Computerspezialist verdiente, kann bei der Polizei in Rheinland-Pfalz in kurzer Zeit als IT-Kriminalist durchstarten. Ermittlungen, Durchsuchungen und Dienstwaffe sind dabei inklusive. Wie der Speziallehrgang abläuft – und was man am Ende dabei verdient.

27.04.2023, 11:53 Uhr

Foto: dpa/Silas Stein

Von Thorben Behring

Internet, Social Media und Messenger-Dienste sind nicht nur nützlich. Sie dienen Verbrechern auch als immer größere Spielwiesen. Mit steigenden Deliktszahlen verlagert sich auch die Polizeiarbeit zunehmend in den digitalen Raum. Für Informatiker mit ihrem Spezialwissen bieten sich hier krisensichere Berufschancen. Aktuell sucht die Polizei in Rheinland-Pfalz nach berufserfahrenen IT-Experten, um sie zu Kriminalbeamten weiterzubilden.