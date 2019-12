Infrastruktur : Egbert-Schule auf der Tagesordnung

Trier In der Sitzung des Schulträgerausschusses am Dienstag, 7. Januar, 17 Uhr, im Rathaussaal soll der Baubeschluss zur Generalsanierung der Egbert-Grundschule gefasst werden. Die Schule ist wegen Baumängeln seit 2013 geschlossen, die Kinder werden in der alten Grundschule Kürenz unterrichtet.