Sollte Raumnot lindern Ausweichquartier für Trierer Gymnasiasten: Hiobsbotschaft vor Schulbeginn

Wohl nicht nur für die Mitglieder des Schulelternbeirats des Trierer Max-Planck-Gymnasium (MPG) stand Mitte der Woche nach einer Begehung von Räumen in der früheren Eberhardschule fest: „Hier kann am Montag kein Unterricht stattfinden.“ Dem hatte die für Schulen zuständige Bürgermeisterin Elvira Garbes am Freitagvormittag widersprochen: „Am Montag wird Unterricht stattfinden können“, hatte sie versprochen. Am Samstag würden alle notwendigen Arbeiten abgeschlossen. Nur wenige Stunden später ist diese Ankündigung Makulatur. Denn es ist ein unerwartetes Problem aufgetreten.