Abrissbagger in Aktion Das alte Autohaus an der Kaiser-Wilhelm-Brücke in Trier ist Geschichte

Die Winterruhe ist vorbei. In Trier starten an vielen Stellen wieder die Bauaktivitäten. Mancherorts müssen dafür allerdings alte Gebäude weichen. So ist das Edeka-Gebäude in Heiligkreuz bereits abgerissen. Am westlichen Ende der Kaiser-Wilhlem-Brücke ist das ehemalige Autohaus Albert Buschmann Geschichte.