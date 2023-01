Künstler in Trier : Autor Mario Junkes berichtet über Sagen und Legenden aus Trier

Mario Junkes, mit Herz und Seele Autor, ist vor allem für seine Bücher in der Reihe „Sagen und Legenden" bekannt. Foto: Mario Junkes/Fotostudio Nieder GmbH

Trier Mario Junkes schrieb seinen ersten Roman mit 16 Jahren. Als er fertig war, verbrannte er ihn im Ofen. Seitdem hat sich im Leben des Trierer Autors viel getan. Welches Thema besonders viele Geschichten hergibt, und warum er unbedingt Deadlines braucht.

Von Annika Schulz

Mario Junkes liebt seine Heimat. Er wurde am 27. August 1972 in Trier geboren und wuchs in der Eifel auf. Nach seinem Abschluss als Fremdsprachenkorrespondent war er für einige deutsche und internationale Arbeitgeber tätig. Außerdem ist er staatlich geprüfter sowie gerichtlich anerkannter Übersetzer für Englisch. „Aber irgendwann konnte ich das Schreiben nicht länger unterdrücken“, sagt der Autor.

Seit 2012 widmet er sich daher zunehmend eigenen Schreibprojekten. Diese Entscheidung erklärt er lächelnd: „Ich konnte die Bilder und Geschichten, die ich in mir hatte, einfach nicht mehr zurückhalten.“ Vor allem als Autor von Sachbüchern hat er sich in den vergangenen Jahren etabliert. Seine Werke sind eine Mischung aus eigenen, freien Arbeiten und Aufträgen. „Ich muss einfach schreiben.“

Mario Junkes ist Autor für die Reihe „Sagen und Legenden“

Der Regionalia-Verlag publiziert eine Bücherreihe namens „Sagen und Legenden“, in der verschiedene Gebiete Deutschlands thematisiert werden. Dafür braucht es Spezialisten, die sich entweder bereits auskennen, oder Spaß daran haben, Nachforschungen anzustellen. Mario Junkes ist ein bisschen von beidem: „Für meinen Trier-Band hatte ich natürlich ein Heimspiel. Aber das Schreiben ist auch nur ein Teil meiner Tätigkeit. Wenn die Recherche vorher vernünftig ist, schreibt sich das Buch eigentlich von selbst.“

Er schwärmt von den lokalen Bibliotheken und ihrer großen Auswahl. Dort recherchiert er mit Vorliebe. Das Gute an Büchern sei nämlich, dass alles genau mit Quellenangaben belegt ist. Für andere Bände benötigte er die Hilfe von Experten, beispielsweise Michael Zender in der Eifel. „Dass es Leute mit so viel Wissen gibt, da bekomme ich Gänsehaut“, schwärmt Junkes.

Auch in Sachbüchern schreibt Mario Junkes Wörter in Dialekt

In der Region gibt es viele Sagen und Legenden. „Über Trier kann man problemlos weitere Bände schreiben“, sagt Junkes. „Alleine die Geschichten um den Heiligen Rock würden ein ganzes Buch füllen.“ Auch in Sachbüchern arbeitet er mit Begriffen aus dem regionalen Dialekt. Das gebe dem Werk eine persönliche Note. Bei Sagen ergänze er die Texte durch historische Fakten. „Das macht dann auch mehr Spaß beim Lesen.“

Auf einen persönlichen Erfolg in seiner Buchreihe „Legenden und Sagen“ ist der Autor besonders stolz: „Natürlich sind viele Geschichten, die ich aufschreibe, sehr alt. Damals waren Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit große Themen. Das wollte ich nicht einfach so stehen lassen.“ In einem Kommentar spricht er sich deshalb entschieden dagegen aus und erklärt die historischen Umstände: „Das ist mir als Autor wichtig. Glücklicherweise steht mein Verlag komplett hinter mir.“

Mario Junkes: Co-Autor bei „Mein Wander-Logbuch“

Doch der Wunsch nach Selbstverwirklichung alleine reicht nicht, wenn der Antrieb fehlt. „Ich kann mich in einem Thema verbeißen, bis ich jedes Detail ausgearbeitet habe“, sagt der 50-Jährige und lacht. „Ich brauche Deadlines.“ Unermüdlich arbeite er weiter an der Buchreihe. In diesem Jahr sollen einige neue Bände von „Legenden und Sagen“ erscheinen. Die Reihe ist im Internet und im Sortiment vieler lokaler Bücherläden erhältlich.

Eine andere Buchserie, an der Junkes als Autor beteiligt ist, heißt „Mein Wander-Logbuch“. Dabei arbeitet er mit der Grafikdesignerin Julia Lenartz an den Bänden Schwarzwald, Harz und Eifel. Da es sich hierbei um eine Art Tagebuch handle, in das die Leser eigene Notizen eintragen, seien die Ansprüche andere als bei normalen Büchern. „Das Papier ist dann besonders wichtig. Die Tinte soll ja nicht durch die Seiten gehen.“ Genauso wichtig ist das kompakte Format. Der Wanderer soll das Logbuch einfach in die Hosentasche stecken können.

Autor Mario Junkes: Roman „Foresight is 2020“ steht vor Veröffentlichung

Doch wer denkt, dass Mario Junkes damit genug Arbeit hat, liegt falsch. Auch die persönlichen Projekte dürfen nicht ruhen. Sein Roman „Foresight is 2020“ ist mehr als 900 Seiten dick und wartet auf die Veröffentlichung. Geschrieben hat er ihn in englischer Sprache. Momentan übersetzt er das Werk ins Deutsche. Das Thema? „Bei mir sind die Werke eigentlich immer gesellschaftskritisch“, erklärt er. Doch im Kern möchte Junkes eine Aussage vermitteln: „Wir können an der Realität verzweifeln. Aber so werden keine Probleme gelöst.“ Sein Rat: „Wir sehen, was gestern war, um heute unser Verhalten daran zu orientieren, damit wir morgen andere Ergebnisse haben.“