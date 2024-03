Aus nach über 30 Jahren Backstube Kirwald in Trier schließt: So geht es mit den Filialen weiter

Trier · Die Backstube Kirwald steht in Trier seit Jahrzehnten für Qualität und Tradition. Jetzt geht das Ehepaar Jörn Kirwald und Gabi Gores-Kirwald in den Ruhestand. Was nun mit ihren beiden Bäckereien passiert und wie sie auf ihr Berufsleben zurückblicken.

13.03.2024 , 14:30 Uhr

Gut 30 Jahre lang hat Gabi Gores-Kirwald (links, mit Mitarbeiterin Christine Zahnhausen) mit ihrem Mann zusammen zwei beliebte Traditionsbäckereien in Trier betrieben. Nun geht das Ehepaar gemeinsam in den Ruhestand. Das Foto wurde der Redaktion von Brigitte Biertz zur Verfügung gestellt. Sie ist ehrenamtlich für das Karl-Marx-Viertel aktiv. Foto: Brigitte Biertz

Von Leon Scheid