Essen : Wird es eine neue Backwerk-Filiale in der Trierer Innenstadt geben?

Trier Nachdem bereits ein Backwerk in Trier geschlossen hatte, folgt nun die zweite Filiale. Hat die Kette den Standort Trier aufgegeben?

Die Selbstbedienungs-Bäckerei Backwerk ist in ganz Deutschland verbreitet. Zwischenzeitlich gab es sogar zwei Filialen in der Trierer Innenstadt. Das Backwerk in der Neustraße wurde bereits durch „das Wunderlämpchen“ ersetzt. Der Bistro-Ableger des orientalischen Restaurants „Die Wunderlampe“, ist im September vorigen Jahres eingezogen. Das zweite, kleinere Backwerk in der Fleischstraße war weiterhin geöffnet. Doch seit Anfang des Jahres hat auch dieses geschlossen. Der Innenraum ist bereits ausgeräumt und eine Plane hängt vor dem Fenster.