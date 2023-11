Übergang nur für Fußgänger offen Doch nicht Ende November fertig: Bahnübergang Euren weiterhin gesperrt

Trier · Gleich zwei Baustellen in unmittelbarer Nachbarschaft fordern aktuell die Autofahrer. Die Stadt lässt für das neue Gewerbegebiet ParQ54 eine Abbiegespur bauen. Die Bahn modernisiert den Übergang in der Eisenbahnstraße. Während an der einen Stelle bereits asphaltiert wird, verstreicht an der anderen der nächste Fertigstellungstermin.

30.11.2023 , 08:22 Uhr

Die Bahn hatte geplant, dass der Bahnübergang Eisenbahnstraße am 30. November fertiggestellt ist. Einen Tag vor diesem Termin sieht es dort so aus. Foto: TV/Harald Jansen

Von Harald Jansen Redaktion Trier

Es liegt ein Hauch von Veränderung in der Luft, der ein Ende morgendlicher Pendlerstaus Richtung Luxemburg verspricht. In dieser Woche ist die neue Zufahrt für das Gewerbegebiet in der Luxemburger Straße asphaltiert worden. Später als ursprünglich geplant. Doch es geht offensichtlich voran. Laut Stadtverwaltung sollen dort die Arbeiten bis zum 5. Dezember abgeschlossen werden.