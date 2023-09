Beliebtes Angebot kommt zurück Wann die Sauna im Trierer Stadtbad nur für Frauen geöffnet hat

Auch, wenn die Sonne in diesen Tagen noch ordentlich wärmt: Der Sommer ist vorbei – und die Saunasaison beginnt. Was auffällt beim Besuch der großen Saunaanlage des städtischen Bads an den Kaiserthermen: Unter den Besuchern sind deutlich mehr Männer als Frauen, grob geschätzt mindestens doppelt so viele. Im Innenbereich der Anlage gibt es zwar einen kleinen Bereich mit finnischer Sauna, Duschen und sogar Tauchbecken und Ruheraum, der nur Frauen vorbehalten ist. Das kleine Damenreservat wird allerdings kaum genutzt.