Verkehr : Bauarbeiten in der Salvianstraße

Trier Die Stadtwerke Trier (SWT) verlegen neue Gas-, Wasser- und Glasfaserleitungen in der Salvianstraße sowie Glasfaserleitungen in der Windmühlen- und der Feld­straße in der Trierer Innenstadt.

Die Maßnahme startet am kommenden Montag, 20. Mai, und endet voraussichtlich Anfang September 2019. Der Straßenverkehr wird vor Ort an den Bauarbeiten vorbeigeleitet.