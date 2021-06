Verkehr : Bauarbeiten in der Südallee und in der Hornstraße

Trier Ab Dienstag, 15. Juni, wird in Abschnitten der Südallee und der Hornstraße die Fahrbahn instandgesetzt. Für die Bauarbeiten wird in der Südallee die bestehende Sperrung des Fahrstreifens für Rechtsabbieger am Hotel Deutscher Hof erweitert.

