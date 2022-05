Stadtentwicklung : Im Neubaugebiet Castelnau-Mattheis geht‘s voran: Wie steht es inzwischen um die Bedenken zum Naturschutz?

Foto: Rainer Neubert 43 Bilder Das Baugebiet Castelnau Mattheis in Trier - Aktuelle und historische Bilder

Trier-Feyen In Triers größtem Neubaugebiet kehrt Leben ein, nicht nur auf den Bauplätzen. Was geplant ist, was Grundstücke kosten und warum Fledermäuse, Gelbbauchunke und Wildkatze dabei wichtige Rollen spielen.