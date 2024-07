Schandfleck in Trier-Süd Als die Baugerüste weg sind, sieht das Haus schlimmer aus als zuvor

Wie heißt es immer so schön? Der erste Eindruck und so … genau! Geht’s danach, dann ist das bei den beiden Frauen mit den Rollkoffern an diesem sonnigen Mittwochmorgen Ende Juni so ziemlich in die Hose gegangen. Denn das, was die beiden vermeintlichen Touristinnen da als Erstes von der ach so schnieken Römerstadt, ihrem Urlaubsziel, zu sehen bekommen, das sieht, naja, eher suboptimal aus. Offensichtlich soeben am Bahnhof Trier-Süd aus dem Zug gestiegen, spazieren die beiden Damen über den Leoplatz in Richtung Saarstraße. „Guck dir das mal an“, sagt die eine auf Englisch mit lauter Stimme zu ihrer Begleiterin, während ihr Finger in Richtung des Gebäudes auf der anderen Straßenseite deutet.