Bauprojekt : Unbezahlte Rechnungen, keine Zufahrt

Das alte Central-Hotel zwischen Rindertanz- und Sichelstraße, direkt davor die offen liegende Baugrube, fotografiert vom Hinterhof und Parkplatz der Hotels Römischer Kaiser und Altstadthotel in Richtung Dom/Sichelstraße. Foto: Christiane Wolff

Trier Sanierung und Umbau des alten Central-Hotels in der Rindertanzstraße verzögern sich weiter. Mehrere Firmen warten auf ihr Geld. Die Baugrube liegt seit Oktober offen.

Bis zum Dom ist es nur ein Steinwurf. Und mit der Porta Nigra ist ein zweites Weltkulturerbe in zwei, drei Minuten zu Fuß zu erreichen. Doch trotz der Top-Lage verfällt zwischen Sichel- und Rindertanzstraße das alte, denkmalgeschützte Central-Hotel seit Jahrzehnten mehr und mehr. Dabei sollte dort eigentlich schon längst ein Vorzeige-Restaurant mit Biergarten eröffnet haben (siehe Extra).

Im April hatte Immobilienbesitzer Markus Friedrich gegenüber dem TV erklärt, dass er sich zum Sachstand des Projekts äußern werde, sobald sich „die momentane Lage beruhigt habe“ – auch bezogen auf Corona und die damit zusammenhängenden Einschränkungen. Nach TV-Recherchen gibt es allerdings ganz andere Probleme als die Pandemie.

Info Von herrschaftlicher Schönheit zur Ruine Mitte der 1990er schloss das herrschaftliche Central-Hotel, in dessen Gebäude noch eine Zwischendecke aus dem 13. Jahrhundert erhalten ist. Wenig später erwarb es die Trierer Unternehmerfamilie Friedrich, der mehrere Immobilien unter anderem in Trier gehören. Anfangs war von einem neuen Hotel die Rede. Jahrelang passierte allerdings gar nichts. 2010 kündigten die Friedrichs dann an, die damals blühende Restaurantkette Va Piano würde einziehen. Doch auch diese Pläne verpufften. 2017 erklärte Markus Friedrich schließlich, das Gebäude „zurück zu alter Schönheit zu führen“. Zu den aktuellen, aber auf Eis liegenden Plänen gehören Sanierung, Umbau und ein neuer Anbau. Prognostizierte Investitionssumme nach TV-Informationen: knapp sieben Millionen Euro. Die Pläne sehen im Erdgeschoss ein Restaurant vor, draußen soll ein großer Biergarten entstehen, dazu ein weiteres Restaurant im historischen Gewölbekeller des Gebäudes.

Geld Mehrere Firmen, Handwerker und Planungsbüros, die in den vergangenen rund 2,5 Jahren an der Planung des Projekts beteiligt waren, sitzen nach TV-Informationen auf offenen Rechnungen von insgesamt rund 170 000 Euro. Alleine das Trierer Architekturbüro Kast wartet seit mehr als einem Jahr auf 72 000 Euro von der Friedrich Hotels GmbH&Co. KG. „Nachdem in den vergangenen Monaten alle unsere Versuche, Kontakt zu Herrn Friedrich aufzunehmen, gescheitert sind, haben wir nun Klage beim Trierer Landgericht eingereicht“, bestätigt Frank Schulze, der als Fachanwalt für Baurecht Architekt Uwe Kast juristisch vertritt. „Die Baupläne sind längst soweit fertig, dass der Bauantrag bei der Stadt eingereicht werden könnte, aber die Sache liegt auf Eis“, sagt Kast.

Lesen Sie auch Meinung : Keine Privatangelegenheit

Die Firma Schimper aus Brauneberg an der Mosel hatte den Auftrag, die Baugrube auszuheben und das alte Gebäude zu sichern. „Wir warten insgesamt noch auf etwa 30 000 Euro“, sagt Simone Schimper. Das Bauunternehmen habe bereits eine Kontopfändung und einen Vollstreckungstitel vor Gericht erwirkt, um das Geld einzutreiben.

Auch das Trierer Landesmuseum gehört zu den Gläubigern, wie Joachim Hupe, Chef der Landesarchäologie am Museum, auf TV-Nachfrage bestätigt. Näher will sich Hupe zu dem „laufenden Verfahren“ nicht äußern. Nach TV-Informationen geht es allerdings um rund 34 000 Euro, die das Landesmuseum Friedrich für die vorgeschriebenen archäologischen Grabungen in Rechnung gestellt, aber bislang nicht erhalten hat. Mittlerweile droht das Museum dem Bauherren offenbar mit Vollstreckung.

Warum er die offenen Rechnungen nicht begleicht, wollte der TV von Markus Friedrich wissen, dem in Trier auch das Altstadthotel und das Hotel Römischer Kaiser gehören. Die Gespräche mit dem zukünftigen Hauptpächter hätten sich „coronabedingt verzögert“, erklärt Friedrich per E-Mail. Dadurch sei es auch zu Verzögerungen bei „der noch nicht abgeschlossenen Finanzierung“ gekommen. Mittlerweile sei alles „insoweit geklärt, dass entweder die offenen Posten beglichen oder in der Begleichung sind“, beteuert Friedrich.

Zufahrt Die Finanzen sind allerdings nicht das einzige Problem. Bislang ist völlig ungeklärt, wie Baufahrzeuge und später Zulieferer und Gäste das Gelände, auf dem das ambitionierte Gastro-Projekt entstehen soll, überhaupt erreichen können. Vorgesehen war eine Erschließung über die Rindertanzstraße. „Bauherr Friedrich hatte uns signalisiert, dass die dortige bestehende Einfahrt ihm gehöre und dafür genutzt werden könne“, sagt Architekt Kast. Doch das Grundstück, über das bereits die Zufahrt zum Parkplatz der beiden Friedrich-Betriebe Altstadthotel und Hotel Römischer Kaiser führt, gehört nicht Markus Friedrich alleine, sondern auch dessen Bruder. Und der hat bislang offenbar seine nötige Zustimmung zur Geländeerschließung nicht erteilt. Der Bruder war in den vergangenen Tagen urlaubsbedingt nicht zu erreichen. Markus Friedrich bestätigt allerdings, dass er mit ihm über die Grundstücksfrage in einer „privaten Auseinandersetzung“ stehe. Aber auch dieses Probleme werde „sich im Rahmen mehrerer laufender Verfahren in den nächsten Monaten erledigen“, erklärt Markus Friedrich.

Architekt Kast hatte derweil vor mehr als einem Jahr den Auftrag erhalten, eine mögliche Erschließung von der Sichelstraße her zu prüfen. Das Gelände könne „durch die Sichelstraße sehr gut angebunden werden“, erklärt Markus Friedrich gegenüber dem Volksfreund. Aber: „In einem Gespräch hat die Trierer Stadtverwaltung mir signalisiert, dass das nicht möglich ist – nachvollziehbar, denn die Sichelstraße ist zu schmal für eine zusätzliche Ein- und Ausfahrt an dieser Stelle und den damit verbundenen Verkehr“, sagt Planer Kast.

Sicherheitsmängel Neben den Finanz- und Erschließungshürden ist ein weiteres Problem ungelöst: Seit fristgerechtem Abschluss der Grabungsarbeiten des Landesmuseums Mitte Oktober 2019 liegt die Baugrube ungeschützt offen. Die Abdeckplanen, mit denen das Erdreich zumindest provisorisch vor allem vor Regen geschützt werden sollte, sind längst in das riesige, rund vier Meter tiefe Erdloch abgerutscht. „Ich habe da durchaus Sorge um die Statik“, sagt Joachim Hupe, Grabungsleiter des Rheinischen Landesmuseums. „Die Grube reicht schließlich bis direkt an den alten Hotelbau, das Mauerwerk liegt frei, ohne, dass es noch vom Erdreich abgestützt wird.“

Architekt Kast hatte bereits im Oktober 2019 sowohl seinen Auftraggeber Friedrich sowie die Stadt über die mögliche Gefahr informiert. Doch das Erdloch liegt immer noch offen. „Die Baugrube wird tagtäglich durch unsere Mitarbeiter überprüft. Für den Herbst sind weitere Maßnahmen zur Sicherung und Fortführung der Baumaßnahme geplant“, versichert Bauherr Friedrich auf TV-Nachfrage.