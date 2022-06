„Wir bleiben“ : Baumbesetzer kämpfen weiter - Waldstück in Trier seit gut einem Jahr besetzt (Fotos)

In Trier hält sich ein Baumhaus-Camp gegen eine geplante Straße durch den Wald besonders lange. Bundesweit gibt es etliche Waldbesetzungen von Umweltaktivisten. Den jungen Menschen in Trier geht es um mehr.

Wenn Meier schlafen gehen will, muss er erstmal klettern. Er legt sich seinen Gurt um und hangelt sich über Seile in knapp zehn Metern Höhe zu einem Baumhaus. „Da schläft es sich gut“, sagt der 20-Jährige. Und vor allem: Man hat dort einen guten Blick über das Camp. Meier - wie sich der Student mit „Waldnamen“ nennt - gehört zu einem Team von Umweltaktivisten, die seit mehr als einem Jahr ein Waldstück zwischen Trier-Zewen und Igel besetzt haben. Um nicht erkannt zu werden, hat er sich vermummt.

Bau des sogenannten Moselaufstiegs soll verhindert werden

Protestaktion : Selbst den Winter in den Bäumen durchgemacht - So leben die Baumbesetzer im Trierer Stadtwald

Die jungen Leute wollen den Bau des sogenannten Moselaufstiegs - einer vierspurigen Straße durch den Wald - verhindern. Das seit Jahrzehnten in Region und Land umstrittene Projekt steht seit 2016 als „vordringlicher Bedarf“ im Bundesverkehrswegeplan 2030. „Wir bleiben hier, bis gesagt wird, die Straße wird nicht gebaut - oder bis die Polizei kommt und räumt“, sagt Meier, der meist drei, vier Tage die Woche im Camp ist. Wie die anderen Aktivisten, habe er auch ein Zimmer in der Umgebung.

Die Waldbesetzung in Trier ist die einzige in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Die Aktivisten bekommen aus der Umgebung Unterstützung. Bei Anwohnern in Igel (Kreis Trier-Saarburg) zum Beispiel können sie sich Wasser in Kanistern holen, andere übernehmen Müll oder bieten Wasch- und Duschmöglichkeiten an. Zudem gibt es Spenden von selbst gekochter Marmelade über Holz bis Matratzen. Zum Kernteam im Camp gehören zehn Personen - und seit kurzem produziert eine eigene Solaranlage reichlich Strom.