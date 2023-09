Gedenkstätte Eine Baustelle für zwei Projekte in Sichtweite der Porta Nigra

Für den Ort, der an die Terrasse eines Restaurants grenzt und an dem täglich viele Passanten vorbeigehen, hatten sich Überlebende und Angehörigen der sechs Todesopfer der Amokfahrt entschieden. Nicht an einer abgelegenen Stelle, sondern dort, wo jeder vorbeikommt. Mitten im Stadtleben solle an die Opfer erinnert werden.