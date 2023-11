Baustelle Luxemburger Straße: Spur länger gesperrt als ursprünglich geplant

Trier · Seit dem Wochenende sollte die Luxemburger Straße in Trier wieder frei befahrbar sein. Doch am Montag wurde noch gearbeitet. Warum das so war und wie es nun weitergeht.

20.11.2023 , 16:55 Uhr

Die Arbeiten an der Luxemburger Straße sollten eigentlich am 17. November abgeschlossen sein. Drei Tage später wird immer noch an der neuen Einfädelspur für das Gewerbegebiet gearbeitet. Foto: TV/Harald Jansen

Von Harald Jansen Redaktion Trier

