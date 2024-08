Wie die Stadtwerke Trier (SWT) mitteilten, kommt es ab Samstag, 31. August, zu einer Verengung von Fahrspuren auf der Zurmaiener Straße. Grund sind Hausanschlussarbeiten auf Höhe des Ex-Hauses. Laut SWT wird es in beide Fahrtrichtungen zu Verengungen der Fahrbahn kommen. Dabei werden zwei Fahrspuren in Richtung stadteinwärts im Bereich der Baustelle gesperrt sein. Die stadteinwärts führende Spur wird daher auf Höhe des Ex-Hauses auf die Gegenfahrbahn geleitet. Der Verkehr wird an dieser Stelle bis Sonntag, 1. September, in beiden Fahrtrichtungen einspurig fortgesetzt. Die Maßnahme ist vor Ort entsprechend ausgeschildert. Die ganze Baumaßnahme wird laut SWT voraussichtlich bis Freitag, 6. September, andauern. Bei Fragen zur Maßnahme steht der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651 717-3600 zur Verfügung.