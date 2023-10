Trauerfeier in Biewer Straßensperrung wegen Begräbnis für Feuerwehrmann in Trier-Biewer

Die Biewerer Straße wird ab der Ecke Henneystraße in Fahrtrichtung Mäusheckerweg /Trier-Ehrang für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Die Umfahrung kann über die Umgehungsstraße B53/Mäusheckerweg erfolgen. Der Mäusheckerweg kann bis zur Kreuzung Friedhof und in Richtung Ehrang befahren werden. In Richtung Biewer ist die Durchfahrt gesperrt. Aus Richtung Ehrang kommend (Ehranger Straße) ist die Fahrtrichtung Biewer ebenfalls betroffen. Verkehrsteilnehmer werden in den Mäusheckerweg geleitet und können via Umgehungsstraße B53 den Ortsteil Biewer über die vordere Zufahrt erreichen.