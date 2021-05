Einzelhandel : Trier bekommt einen Kinderbuchladen

Florian Schwarz vom Buchfink Verlag in der Neustraße in Trier. Dort eröffnet er gemeinsam mit seiner Kollegin einen Kinderbuchladen. Foto: TV/Katja Bernardy

Trier Im September eröffnet der Buchfink Verlag einen Laden in der Neustraße. Warum er der Pandemie trotzt und wie TV-Leserinnen und -Leser mithelfen können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Katja Bernardy

Während andere fürchten, dicht machen zu müssen, schaffen Verleger Florian Schwarz und Verlegerin Suanne Philippi im Spätsommer einen Ort, den sie sich immer gewünscht haben: eine Verlags- und Kinderbuchhandlung in der Neustraße, schräg gegenüber dem Angela-Merici-Gymnasium, 70 Quadratmeter Verkaufsfläche, Büro, endlich ein Raum zum Lagern der vielen Bücher.

Denn seit der Gründung 2019 arbeiten beide, etwas versteckt, im zweiten Stock am Hauptmarkt: Zehntausend Bücher in einem Büro, dort texten und lektorieren sie, allein vom Verlag können sie nicht leben. Noch nicht. Das könnte sich ändern, denn von ihnen Verlegtes erobert Herzen und den Büchermarkt: Carlos ist mittlerweile ein stadtbekannter Hund. Das Buch um den Dackel, der einen Knochen verloren hat und ihn in Trier sucht, ist ebenso liebevoll illustriert wie erzählt. Der Jugend-Fantasy-Roman „Erkental – Der verschwundene Alchemist“ verkauft sich bestens, und das neueste Buch, „Das Trier ABC“, möchte man am liebsten nicht mehr aus den Händen legen. Auch zwanzig Märchen haben Schwarz und Philippi von zwanzig Autoren, darunter der Verleger selbst, neu erzählen lassen. Darin schieben Hänsel und Gretel die Hexe am Ende nicht in den Ofen und die Prinzessin rettet den Prinzen. Kurzum, der Buchfink Verlag ist mit seinen mittlerweile acht eigenen Büchern auf Erfolgskurs.

Der nächste Schritt: Der eigene Kinderbuchladen „Der kleine Buchfink“ in der Neustraße, in einer von Triers schönsten Straßen, wie Schwarz sagt. Die Meinungen darüber, während der Pandemie, einen Laden zu planen, gingen auseinander. Es gebe viel Zustimmung, aber auch mahnende Worte. Was machen ihn und seine Kollegin sicher, dass der Kinderbuchladen laufen wird?

Info Crowdfunding-Kampagne „Der kleine Buchfink“ Die Eröffnung des Ladens kann mit dem Kauf von bestimmten Produkten des Verlages oder frei unterstützt werden. Infos über die Crowdfunding-Kampagne „Der kleine Buchfink“ gibt es den ganzen Mai über unter www.derkleinebuchfink.de und unter www.startnext.de/der-kleine-buchfink Weitere Infos zum Verlag unter www.buchfink-verlag.de sowie auf den Social-Media-Kanälen.

„Bücher wird es immer geben“, sagt der studierte Germanist, Werbetexter und Papa. „Und diejenigen, die sie lesen.“ Ein Buch sei viel mehr als ein Buch, es spreche alle Sinne an. Das soll auch der Laden: „Wer in unseren Kinderbuchladen kommt, wird keine Angst haben müssen, mit Kindern hineinzugehen.“ Man dürfe sie dann auch von der Hand loslassen. Ein offener Ort solle geschaffen werden, mit Lesungen, Gesprächen, Workshops, vielen Büchern. Den neuen Medien gegenüber sei er natürlich aufgeschlossen, sagt der Verleger. „Ohne die Möglichkeiten des Digitalen wären wir nicht so weit gekommen.“ So etwa hat er die Autorin des Erfolgsromans Erkental, die in Dublin lebt, in einer Buch-Community auf Instagram kennengelernt. „Während wir hin- und geschrieben haben, stellte sich heraus, dass sie aus Trier stammt“, sagt Schwarz. Trier liegt ihm und Susanne Philippi, die vor wenigen Tagen zum dritten Mal Mama wurde, am Herzen – das spiegelt sich in manchem Buch wider und in dem Mut, die Stadt mit einem Kinderbuchladen bereichern und lebendig halten zu wollen.