Personalien Jetzt ist es amtlich: Trier bekommt die erste rheinland-pfälzische Polizeipräsidentin

Dort kletterte die Noch-Polizeivizepräsidentin auf der Karriereleiter sukzessive nach oben. In Sachen Gleichstellung habe sich in den zurückliegenden Jahres vieles positiv entwickelt, schrieb Rakowski unlängst in einem Beitrag zum 35. Jahrestag der Aufnahme von Frauen in die rheinland-pfälzische Polizei. Frauen seien heute in der Polizei voll akzeptiert und würden nicht mehr in Frage gestellt. Dennoch begegneten ihr in Bewerbungslisten und Auswahlverfahren immer noch zu wenige Frauen. „Gerade was Frauen in Führungsfunktionen angeht, müssen wir mehr erreichen“, fordert Rakoswki in dem Jubiläumsbeitrag.