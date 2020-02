Kostenpflichtiger Inhalt: Soziales : Hilfe und Rat für Sexarbeiterinnen in Trier

Eine Frau steht im Eingangsbereich eines Bordells. In Trier ist besonders auf dem Straßenstrich die Situation der Sexarbeiterinnen schwierig. Foto: dpa/Andreas Arnold

Trier Ara heißt die neue Beratungsstelle in der Trierer Saarstraße für Prostituierte. Das häufigste Problem der Frauen: die Steuererklärung.

Eine Beratungsstelle für Sexarbeiterinnen, angesiedelt in den Räumen des Vereins Aids-Hilfe Trier: Schnell liefert das Kopfkino da Bilder von unterdrückten, vielleicht sogar kranken Frauen. Die Wirklichkeit sieht – wie so oft – anders aus. „Das häufigste Problem der Frauen, die zu uns kommen, ist die Frage, wie sie ihre Steuererklärung richtig ausfüllen müssen“, sagt Zuhal Resne. Die 32-jährige Psychologin ist Beraterin bei der ARA. Der Begriff steht für Anerkennung, Respekt und Augenhöhe und ist der Name der neuen, vom Land finanzierten Anlaufstelle, bei der die rund 150 bis 200 Sexarbeiterinnen Hilfe suchen können, die in Trier arbeiten (siehe Info).

Vor wenigen Wochen hat die Beratungsstelle die Arbeit aufgenommen. Die Beraterinnen waren aber auch schon vorher, in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Kreises Trier-Saarburg, in Bordellen unterwegs, um Prostituierten Unterstützung anzubieten. „Da hat man dann schon so 60, 70 Frauen pro Tag getroffen. Dass von diesen eine wirklich zur Arbeit gezwungen wurde und raus wollte, ist mir bislang dabei nicht begegnet“, sagt Resne.

Info Die ARA-Beratungsstelle für Prostituierte Nach Ludwigshafen und Koblenz ist die ARA in Trier die dritte landesweite, vom rheinland-pfälzischen Sozialministerium finanzierte Beratungsstelle für Sexarbeiterinnen. Träger ist der Verein Aids-Hilfe Trier, der für die ARA 60 000 Euro pro Jahr für Personalkosten erhält und 10 000 Euro für Sachkosten wie Miete und Infomaterial. Laut Frauenministerin Anne Spiegel bieten in Rheinland-Pfalz rund zwischen 10 000 und 20 000 Frauen sexuelle Dienstleistungen gegen Geld an. Das Prostituiertenschutzgesetz hat 2017 neben einer allgemeinen Anmeldepflicht regelmäßige Gesundheitsuntersuchungen für Sexarbeiterinnen eingeführt. In Trier und Trier-Saarburg ist dafür das Gesundheitsamt des Landkreises zuständig. Die ARA übernimmt Beratungen und Hilfe über diese amtliche Gesundheitsvorsorge- und Anmeldegespräche hinaus. Unter der Internetadresse www.sexarbeit-trier.de informiert die ARA über ihre Arbeit und gibt Antworten auf häufige und wichtige Fragen. Beratungen sind auch anonym möglich. Kontakt: Karin Sauer, k.sauer@trier.aidshilfe.de, Telefon 0651/97044-11.

Schlimme Fälle gebe es in der Branche zwar, bestätigt eine junge Frau, die in Trier als Domina arbeitet. „Aber die meisten Frauen arbeiten freiwillig. Manche zwar aus finanzieller Not oder um, ihren Familien in der Heimat Geld schicken zu können. Aber wirklich gezwungen wird kaum eine. Die meisten machen ihren Job sogar gern.“

Etwa sechs bis acht Trierer Prostituierten hilft die ARA derzeit allerdings dabei, den Ausstieg zu finden. „Diese Frauen wollen aus gesundheitlichen oder altersbedingten Gründen aufhören. Wir unterstützen sie bei Bewerbungen, der Kommunikation mit der Arbeitsagentur und solchen Sachen“, sagt ARA-Koordinatorin Katja Sauer. Einfach hätten die Aussteigerinnen es nicht. Der Job sei immer noch stark stigmatisiert. So stark, dass ein Trierer Krankenhaus eine Prostituierte mit einem medizinischen Notfall in der dafür zuständigen Ambulanz nicht behandelt, sondern weggeschickt habe. „Erst, als ich telefonisch nachgehört habe, warum und wie das sein kann, durfte die Frau wiederkommen und ihr wurde geholfen“, sagt Beraterin Resne.

Die mit Abstand häufigsten Probleme der Frauen drehten sich allerdings um Steuerangelegenheiten. Mit Schuld daran sei die Gesetzeslage: Seit 2002 ist Prostitution als „normales“ Gewerbe anerkannt – mit den entsprechenden Verpflichtungen. „Die Frauen, die bis dato keinerlei Ahnung hatten, wie Steuern und Selbstständigkeit funktionieren, mussten plötzlich wie Unternehmerinnen handeln“, berichtet die Frau, die in Trier als Domina arbeitet. Dass sie berufliche Ausgaben absetzen können, wüssten viele bis heute nicht – und sammelten daher auch keine Quittungen. Viele fänden sich in dem komplizierten Steuerwirrwar nicht zurecht, zumal sich durch das 2017 eingeführte Prostituiertenschutzgesetz noch mal einiges geändert habe.

„Wir wollen – nach Vorbild der Beratungsstelle in Hannover – in Trier daher zum Beispiel eine Art Steuer-Handbuch für die Prostituierten erarbeiten, in das diese ihre täglichen Einnahmen, Ausgaben und so weiter eintragen können, damit Ordnung in die Buchführung kommt“, sagt Katja Sauer.

Unklarheiten in Sachen Vorschriften und gesetzlicher Anerkennung herrschen aber nicht nur bei den Prostituierten selbst. „Insgesamt sind die rechtlichen Bedingungen, unter denen wir arbeiten, noch völlig undurchdacht“, sagt die Domina, die zusammen mit der Trierer Straßenprostituierten Nicole Schulze ehrenamtlich bei der ARA mitarbeitet. Gemeinsam mit dem Trierer Ordnungsamt habe sie beispielsweise bei der Anmeldung ihres Gewerbes nach einer möglichen Bezeichnung gesucht. Denn obwohl legal, durfte sie ihr Gewerbe nicht als Dominastudio anmelden. Geeinigt habe man sich schließlich auf die Bezeichnung Kunst- und Fotostudio. „Was ja nicht ganz falsch ist, immerhin biete ich ja eine gewisse Schauspielkunst an, und Fotos machen wir auch viele. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Berufshaftpflicht-, eine Brandschutz- oder eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung abschließen möchte, wird’s schwierig – denn die erfolgt gemäß der Eintragung beim Gewerbeamt. Wenn dann mal ein Versicherungsfall eintritt, muss ich damit rechnen, dass die Versicherung sagt: Nö, wir zahlen nicht, Sie arbeiten ja ganz was anderes als angegeben.“

Zumindest eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen ist allerdings zurzeit absehbar: Auf Antrag von SPD und Linksfraktion hat der Stadtrat darüber diskutiert, dass die Situation auf dem Straßenstrich in der Ruwerer Straße verbessert werden soll. Vor allem Licht und Toiletten samt Waschgelegenheit sollen den Frauen mehr Sicherheit und Hygiene bringen (siehe Info). „Mir ist kein Beruf bekannt, dessen Ausübung nur nachts zulässig ist“, kritisiert Ara-Beraterin Sauer die aktuellen Zustände.