Starkregen und Gewitter : Unwetterwarnung: Diese Einsätze gab es in der Region

Kräftige Gewitter, schwere Sturmböen, Hagel und örtliche Unwettergefahr - die Vorwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für die Nacht zum Sonntag sah düster aus. Wo die Feuerwehr ausrücken musste und welcher Landkreis weitestgehend verschont blieb.

Am schwersten betroffen war der Vulkaneifelkreis mit drei Einsätzen: Um 23.37 Uhr war ein Baum auf eine Straße in Hohenfels-Essingen gestürzt, den die Feuerwehr von der Fahrbahn räumen musste. In Wallenborn lag ebenfalls ein umgekippter Baum auf der Straße. Eine knappe Stunde später, um 0.30 Uhr, wurde den Einsatzkräften eine geringe Wassermenge in einem Gebäude in Niederbettingen gemeldet.