Nach Outing von Opfer : Bischof Ackermann in der Kritik: „Dieses Verhalten disqualifiziert den Missbrauchsbeauftragten“

Nach Outing: Der Betroffenenbeirat der Deutschen Bischofskonferenz verurteilt das Verhalten des Trierer Bischofs und Missbrauchsbeauftragten und fordert Konsequenzen. Stephan Ackermann hatte den echten Namen einer Betroffenen öffentlich genannt.

Betroffenenbeirat der Deutschen Bischofskonferenz findet Verhalten von Bischof Ackermann nicht entschuldbar

Der Beirat nehme die aktuelle Berichterstattung zur Causa Karin Weißenfels bestürzt und irritiert zur Kenntnis, heißt es in der Stellungnahme. Das Verhalten des Bischofs wird darin als inakzeptabel, weder nachvollziehbar noch entschuldbar bezeichnet. Die besondere Brisanz liege nicht nur in der Tatsache, dass Bischof Ackermann als zuständiger Ortsbischof für die Aufarbeitung des konkreten Falls und als Dienstvorgesetzter eine unveräußerliche Grenze überschritten habe „er ist eben auch Missbrauchsbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz und damit direkter Ansprechpartner für die im Beirat engagierten Betroffenen“.

Der Fall Weißenfels hat bundesweit Aufsehen erregt: Als junge Mitarbeiterin des Bistums Trier war sie in den 80er Jahre von einem Priester, der auch ihr Vorgesetzter war, schwanger geworden. Er riet ihr, abzutreiben. So wie ihr Beichtpriester. Kardinal Reinhard Marx sprach in seiner Zeit als Bischof von Trier (2002 bis 2008) beiden beteiligten Priestern die Irregularität wegen Beihilfe zur Abtreibung aus. Das bedeutet, sie durften etwa keine Messen mehr halten und Sakramente spenden. Beide Priester stellten in Rom einen Antrag auf Dispens, also auf Aufhebung der Irregularität. Marx gab eine Stellungnahme ab. Die Zuständigen des Vatikans hoben die Irregularität auf. Das geben Dokumente wieder. Beide Priester sind mittlerweile gestorben. Weil nach wie vor der Vorwurf jahrelanger sexualisierter Gewalt durch Weißenfels´ Vorgesetzten im Raum steht, arbeitet die Unabhängige Kommission der Diözese Trier den Fall weiter auf.