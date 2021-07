Achtung, Betrüger in Flutgebieten unterwegs : Stadt Trier warnt vor falschen Verwaltungsmitarbeitern

Achtung, Betrüger in Flutgebieten unterwegs

So sieht das Formular aus, mit dem Flutopfer staatliche Soforthilfe beantragen können. Abgefragt werden auch die Kontodaten und somit Infos, die auch Betrüger interessieren. Foto: Christiane Wolff

Trier In Ehrang sind offenbar Menschen unterwegs, die sich als Mitarbeiter des städtischen Sozialamts ausgeben und Anwohnern Hilfe anbieten. Die Stadtverwaltung vermutet eine Betrugsmasche.

Eigentlich ist das Formulare nicht kompliziert, mit denen Opfer der Flutkatastrophe in Trier-Ehrang finanzielle Soforthilfe beantragen können. Deshalb hat die Stadtverwaltung auch keine Mitarbeiter beauftragt, um die Anwohner in Ehrang beim Ausfüllen des Datenblatts zu unterstützen. Trotzdem laufen in Ehrang offenbar Menschen durch die Straßen, die vor allem bei älteren Flutopfern klingeln, sich als städtische Mitarbeiter ausgeben und Hilfe beim Ausfüllen der Anträge anbieten.