Früher war er Dozent Biersommelier: Bei diesem Job geht es nicht ums Saufen

„Die Leute fragen mich immer, ob ich meinen Doktor in Bier gemacht habe“, erzählt Dr. Andreas Gniffke lachend. Doch der gebürtige Koblenzer ist mitnichten ein „Dr. Bier“, sondern trägt den Titel aufgrund seines Studiums der Sprachgeschichte, die er einige Jahre an der Universität in Luxemburg gelehrt hat. Heute treffen wir den 47-Jährigen dort, wo sein jetziges Berufsleben zum großen Teil stattfindet: im Biergarten des Blesius Garten in Olewig.