Werte aus den hiesigen Kliniken Trotz Risiken: Zahl der Kaiserschnitte in der Region Trier angestiegen

Jedes dritte Kind in Deutschland wird per Kaiserschnitt (lateinisch: Sectio caesarea) geboren. Laut den Aufzeichnungen der Kaufmännischen Krankenkasse waren es im vergangenen Jahr 32,8 Prozent. Im Jahr 2021 lag die Rate laut dem Statistischen Bundesamt mit 30,9 Prozent noch bei „fast“ einem Drittel. Damit ist die aktuelle Kaiserschnittrate in Deutschland weiter gestiegen und ist inzwischen mehr als doppelt so hoch wie im Jahr 1991 (15,3 Prozent).