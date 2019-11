Trier 11,5 Millionen Euro kosten die Sanierung des Schutzdeichs und die Renaturierung des Moselufers in Trier-Nord. Beim Spatenstich für den zweiten Bauabschnitt waren auch gefällte Bäume ein Thema.

Am 21. Dezember 1993 fehlte nur eine Handbreite, dann hätte das mächtige Hochwasser der Mosel unaufhaltsam große Teile der Nordstadt überflutet. „Ohne den Schutzdeich hätte das Wasser bis kurz vor dem Dom gestanden“, erinnert sich Alfred Weinandy. Der unter anderem für Trier zuständige Referatsleiter der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord kennt alle Zahlen für die teuerste Hochwasserschutzmaßnahme der Stadt und gibt seine Wissen gerne an die Gäste weiter, die am Montag zum Spatenstich für den zweiten Bauabschnitt gekommen sind.

Prominentester Gast ist Umweltministerin Ulrike Höfken (Bündnis 90/Die Grünen), die kurz davor in Bitburg Förderbescheide überreicht hat, die ebenfalls für Maßnahmen zum Schutz vor Starkregen und Hochwasser benötigt werden. In Trier, auf der neuen Treppenanlage nahe dem Freibad Nord, staunt sie über die Veränderungen, die das Moselufer in den vergangenen Monaten in diesem Bereich bereits erfahren hat (der TV berichtete). „Häufig sieht man bei Hochwasserschutzmaßnahmen die viele Arbeit nicht auf den ersten Blick“, sagt sie. „Aber hier in Trier wird gleichzeitig Schritt für Schritt das Projekt Stadt am Fluss realisiert.“ Es sei wichtig, die technischen Maßnahmen am Schutzdeich auch attraktiv für Menschen und Natur zu realisieren.