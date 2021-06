Blaulicht : Neuer Ampelblitzer am Trierer Martinskloster bei Unfall umgefahren

Trier Gerade aufgebaut, noch nicht im Einsatz und schon wieder kaputt: Ein Autofahrer hat in Trier-Nord am Dienstagvormittag einen der neuen Ampelblitzer der Stadt Trier umgefahren. Die Häme im Netz ist groß, der Sachschaden ebenfalls.

Das Foto taucht kurz vor 12 Uhr am Dienstag auf Facebook auf. Der neue Ampelblitzer, der seit Ende Mai an der Kreuzung Martinsufer/Ausoniusstraße steht, liegt darauf am Boden. „Der erste Soldat ist gefallen“, lästert der Fotograf in seinem Beitrag auf Facebook in der Gruppe Blitzer Trier und Umgebung. Weitere Nutzer steigen darauf ein und machen sich ebenfalls lustig darüber, dass das Gerät vor der offiziellen Inbetriebnahme schon kaputt ist. Etwa eine Stunde später ist der Beitrag gelöscht.