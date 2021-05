Verkehrsüberwachung : Hier steht ein neuer Blitzer am Trierer Moselufer

Hier steht ein neuer Blitzer am Trierer Moselufer

Trier Wer auf der B49 in Trier bei Rot über die Ampel fährt, der sollte künftig lächeln. Denn bald schießt die neue stationäre Blitzersäule dort teure Fotos. Was es damit auf sich hat.

Ein Hupkonzert ist seit Freitagmorgen am Moselufer zu hören. Der Anlass: Techniker stellen eine Blitzersäule, an der Ecke Martinsufer(B49)/Ausoniusstraße auf und installieren sie anschließend. Und was kann die Säule? „Alles“, sagt einer der Männer.