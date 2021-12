Tempo-Kontrollen an Trierer Ampeln : Neue Laser-Blitzer: 1561 Mal zu schnell, 66.000 Euro Bußgeld

Extra

Fünf Blitzer-Säulen gibt es im Trierer Stadtgebiet, und zwar am Martinsufer (Kreuzung Ausoniusstraße), am Wasserweg (Kreuzung Franz-Georg-Straße), in der Südallee/Kaiserstraße (Kreuzung An der Synagoge), am Pacelliufer Nord (Kreuzung Hohenzollernstraße) und in der Luxemburger Straße (Kreuzung Niederkircher Straße). In den Säulen sollen wechselweise zwei Laser-Messgeräte eingesetzt werden.

Im November war zeitweise allerdings nur ein Blitzer im Einsatz. Das zweite Gerät (vorher im Einsatz bei der mobilen Geschwindigkeitsmessung) ist laut Stadtverwaltung zur turnusgemäßen Wartung beim Hersteller.

Ein Blitzgerät war vom 2. bis 8 November in der Säule am Pacellliufer montiert, vom 10. November bis 18. November in der Säule an der Luxemburger Straße und vom 22. bis 23. November am Martinsufer. Das zweite Gerät war vom 2. bis 8. November ebenfalls am Martinsufer im Einsatz.

Die Blitzer lösen nicht nur aus bei Tempoverstößen (insgesamt 1561 im November), sondern auch, wenn ein Auto über eine rote Ampel fährt. Rotlicht-Vergehen wurden an den genannten Messstellen im November insgesamt 145 gemessen, in acht Fällen waren die Autos gleichzeitig zu schnell, 31 Mal wurden die Rotlicht-Sünder mit Fahrverboten bestraft.