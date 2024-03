Vor Ort So lief’s am ersten Tag der Vollsperrungen in Pallien und Olewig

Dass selbst um die Mittagszeit wenig Verkehr herrscht auf der Olewiger Straße zwischen Friedrich-Wilhelm-Gymnasium und Amphitheater – das gibt es eigentlich nur in den Schulferien, wenn die Elterntaxis fehlen. Aber auch insgesamt herrscht zu Ferienzeiten tendenziell weniger Verkehr auf Triers Straßen. Und das ist wiederum mit ein Grund, warum die Asphaltarbeiten in der Bonner Straße zwischen Pallien und Biewer und auch die Ausbesserungsarbeiten an der Fahrbahn der Sickingenstraße zwischen Amphitheater und Petrisberg in die Osterferien gelegt wurden, die am Montag, 25. März, begonnen haben.