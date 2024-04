Mega-Projekt für die Feuerwehr Heiß diskutiert: Meilenstein für neues Brandzentrum in Newel

Newel-Echternacherhof · Es ist eins der größten Projekte in Trier-Land: der Bau des Brand- und Ausbildungszentrums in Newel. Welche Kooperation die Verwaltung dafür eingegangen ist, und was an dem Standort ursprünglich geplant war.

02.04.2024 , 06:40 Uhr

Bürgermeister Holstein (Zweiter von links) und Christian Reinert (Zweiter von rechts) unterzeichnen im Beisein von Arndt Müller, Vorstand der SWT AöR (rechts), und Matthias Wagner (links), der für die Verbandsgemeinde in der Geschäftsführung der PEG tätig sein wird, den Gesellschaftsvertrag vor Notar Dempfle. Foto: VG Trier-Land