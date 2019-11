Kostenpflichtiger Inhalt: Flaschenpfand-Projekt : Trier braucht sechs Jahre für sechs Ringe

Zu weit außerhalb und zu schwer zu finden: Der Pfandring wurde 2012 vom Kölner Paul Ketz entwickelt; jetzt erhitzt er in Trier die Gemüter von Politikern und Stadtverwaltung. Foto: Noah Drautzburg

Trier Die Stadt Trier arbeitet seit Langem daran, Pfandsammlern mit sogenannten Pfandringen das Leben zu erleichtern. Trotz breiter Zustimmung droht dem Projekt das Aus. In dieser Woche unternimmt der Stadtrat einen neuen Anlauf.

Die Idee war denkbar simpel: Die Stadt sollte Halterungen an Mülleimern anbringen, in die Passanten ihre leeren Pfandflaschen stellen können – aus Rücksicht auf Pfandsammler. In der Online-Petition, die das Projekt angestoßen hatte, heißt es: „Wir wollen nicht, dass in Trier irgendjemand im Müll wühlen muss. Denn das ist nicht nur demütigend, sondern auch gefährlich. Und wir wollen nicht, dass wertvolle Ressourcen einfach weggeworfen werden.“ Ein Gewinn für alle Beteiligten also.

Die Petition mit mehr als 500 Unterzeichnern stammt von 2013. Der damalige Oberbürgermeister Klaus Jensen hatte die Idee begrüßt, der Stadtrat stellte sich ohne Gegenstimme hinter das Projekt, und zuletzt schaltete sich auch das Jugendparlament ein.

EXTRA Kritik am Umgang mit Jugendparlamentsvorstoß Der Umgang der Stadtverwaltung mit dem Antrag des Jugendparlaments, das Thema Pfandringe erneut zu beraten, steht in der Kritik. Norbert Freischmidt, jugendpolitischer Sprecher der CDU Trier, sagt: „Wir können ja von den Jugendlichen nicht verlangen, sich einzubringen, und sie dann, wenn es drauf ankommt, links liegen lassen.“Der Sitzungsdienst berief sich bei der Entscheidung, den Antrag nicht auf die Tagesordnung zu setzen, auf Paragraf 56 der rheinland-pfälzischen Gemeindeordnung. Dieser sieht ein Rede- und Antragsrecht von Beiräten zu Angelegenheiten vor, „die die Belange der von ihnen vertretenen gesellschaftlich bedeutsamen Gruppen berühren“. In der Vergangenheit wurde diese unklare Formulierung weniger strikt ausgelegt. So geht beispielsweise auch das freie W-Lan in der Innenstadt auf einen Initiativantrag des Jugendparlaments zurück. Auch Matthias Koster von den Trierer Linken wünscht sich, dass diese weite Interpretation zum Standard wird. Er sagt: „Ich fände es schön, wenn die Stadtverwaltung das Jugendparlament zu allen politischen Themen zu Wort kommen lassen würde. Egal, ob es offensichtlich jugendpolitisch ist oder nicht.“

Jetzt, sechs Jahre später, kommt die Stadtverwaltung zu einem überraschenden Urteil: Eine knapp anderthalbjährige Testphase war nicht erfolgreich. Wie es mit den Pfandringen weitergeht, ist ungewiss. Das Vorgehen des zuständigen Stadtreinigungsamtes stößt dabei auf heftige Kritik.

Was war passiert? Zunächst einmal: nichts. Mehr als zwei Jahre nach Übergabe der Petition forderte der Stadtrat die Verwaltung in einem Antrag erneut auf, „Lösungen zu erarbeiten, die Pfandsammler in unserer Stadt vor gesundheitlichen Schäden schützt und ihnen das unwürdige Suchen im Müll erspart“. Erst dann nahm diese die Arbeit auf.

Wieder dauerte es zwei Jahre, bis schließlich im Juni 2018 die Montage begann. Verantwortlich für das lange Warten waren interne Streitigkeiten darüber, ob die teuren patentierten oder doch lieber günstigere Eigenproduktionen angeschafft werden sollten. Das Rennen machte die teurere Variante. „Das hätte ich mir auch anders gewünscht“, sagt Andreas Ludwig, Leiter des Baudezernats, dem das Stadtreinigungsamt untergeordnet ist.

Für Phillip Bett, der den ursprünglichen Antrag für die CDU-Fraktion mitverfasst hatte, war die lange Wartezeit ein Ärgernis. „Es kann ja nicht sein, dass etwas 2016 einstimmig beschlossen und dann so auf die lange Bank geschoben wird“, sagt er. Auch was die Auswahl der Standorte betrifft, geht Bett mit der Stadt hart ins Gericht. Die nämlich schlug zunächst nur vier Standorte an Busparkplätzen außerhalb der Innenstadt vor. „Aus Gründen der Unfallvorbeugung und des Städtebaus“, hieß es in einem Vermerk. Auf Drängen des Stadtrats wurden zwei weitere Standorte an der Basilika und an der Porta Nigra ergänzt. Die 1500 Euro Anschaffungskosten übernahm der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (ART).

Seit 17 Monaten hängen die Pfandringe nun also probeweise in Trier, ein offizielles Fazit gibt es noch immer nicht. Auf TV-Anfrage wird die Stadt jedoch deutlich: „Die Testphase ist aus Sicht des zuständigen Amtes für Stadtreinigung nicht erfolgreich verlaufen, da die Pfandringe zur Entsorgung von Müll genutzt und sogar entwendet wurden“, heißt es dort. Tatsächlich ist nur noch die Hälfte der sechs Vorrichtungen auffindbar. Dezernatsleiter Ludwig möchte jedoch auch das nicht gelten lassen. Das dürfe man nicht dem System der Pfandringe anlasten, sondern hänge mit deren Befestigung zusammen.

Phillip Bett ist von diesem Ergebnis nicht überrascht. Auch er sieht die Fehler nicht bei den Pfandringen, sondern bei der Stadt: „Die Plätze, die von der Stadtverwaltung ausgewählt wurden, waren nicht die, die der Stadtrat wollte.“ Wenn man etwas testen wolle, müsse man das auch unter den richtigen Bedingungen tun.

Allerdings ist Trier nicht die erste Stadt, in der ein Pilotprojekt mit Pfandringen eingestellt wurde. Egal ob Köln, Hannover oder Karlsruhe – in der ganzen Bundesrepublik scheiterte die Idee an Passanten, die dort ihren Müll entsorgen.

In der Trierer Politik hat man die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Mit einem Stadtratsantrag wollte das Jugendparlament wieder Bewegung in die Sache bringen. Der aber wurde vom städtischen Sitzungsdienst mit Berufung auf die Gemeindeordnung abgewiesen, da es sich nicht um ein eindeutig jugendpolitisches Thema handele. Nun hat sich mit Grünen, CDU, SPD, Linken, FDP und UBT eine große Mehrheit zusammengefunden, die das Anliegen des Jugendparlaments direkt aus dem Stadtrat heraus vorbringen möchte. In der Sitzung am Dienstag, 12. November, wird der Rat über den Antrag „Finale Einführung von Pfandringen“ abstimmen und ihn aller Voraussicht nach beschließen.

Das könnte erneut zu Konflikten führen, widerspricht es doch dem Plan der Stadtverwaltung. Der nämlich lautet fürs Erste wieder: warten. Die Erfahrungen der Testphase sollen in ein „Konzept zur Vereinheitlichung der Stadtmöblierung“ einfließen. Dessen Umsetzung ist für 2020 geplant.