Stadtgeschichte : Neues Buch gibt bereits Vorgeschmack auf Trierer Ausstellung „Untergang des Römischen Reiches“

Wenige Jahrzehnte nach der Gründung schon auf dem Weg zur Metropole: Die Augusta Treverorum vor rund 2000 Jahren. Einziger Großbau ist der Forums-Komplex. Die heute zum Welterbe gehörenden Monumentalbauten folgen erst ab dem 2. Jahrhundert. Foto: © GDKE/Rheinisches Landesmuseum Trier/© GDKE/Rheinisches Landesmuseum, Rekonstruktion: Dießenbacher Informationsmedien

Trier Die 2022er Landesausstellung nimmt den Untergang des Imperiums in den Blick. Schon jetzt kann man nachlesen, was die Forschung in Trier zu diesem Thema zu sagen hat.