Was ab morgen anders laufen soll Trierer Bürgeramt verspricht Besserung – größtes Problem bleibt allerdings ungelöst

Wer einen neuen Personalausweis benötigt, seinen Wohnsitz ab- oder ummelden will oder eine Beglaubigung braucht und dafür beim Trierer Bürgeramt vorsprechen will, der muss sich in der Regel einen Termin übers Internet buchen. Nur: Der Kalender ist bis nahezu Ende des Jahres ausgebucht. Seit Oktober bietet das Amt daher eine Art offene Sprechstunde an: Immer dienstags von 7 bis 11.45 Uhr können Bürger ohne Termin direkt beim Bürgeramt am Viehmarktplatz vorbeikommen. Bei der Premiere vorige Woche kamen knapp 300 Menschen – die teilweise vom frühen Morgen bis in den Nachmittag warten mussten. Kinder, für die Reisepässe bestellt werden sollten, verpassten ihren Schulunterricht. Alte und kranke Menschen harrten stundenlang in dem kalten Foyer aus. Viele verließen das Amt nach stundenlangem Warten unverrichteter Dinge, weil sie etwa zur Arbeit oder zu einem anderen Termin mussten.