Was anders laufen soll Trierer Bürgeramt verspricht Besserung – größtes Problem bleibt ungelöst

Trier · Mit kleineren Verbesserungen will das Trierer Bürgeramt am zweiten Tag der „offenen Sprechstunde“ aufwarten. An einer Stellschraube kann allerdings zumindest noch nicht gedreht werden – ausgerechnet an der wichtigsten.

07.10.2024 , 19:29 Uhr

Link zur Paywall Großer Andrang beim Offenen Bürgeramt in Trier 10 Bilder Foto: Christiane Wolff