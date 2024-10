Trierer Amt wird überrannt Um 11 Uhr war Schluss im Bürgeramt – nächste Woche neue Chance

Was vor der Corona-Pandemie üblich war, bietet die Trierer Stadtverwaltung seit dem 1. Oktober zumindest an einem Tag pro Woche wieder an: Jeden Dienstag von 7 bis 12.30 Uhr können Trierer ohne vorher vereinbarten Termin beim Bürgeramt am Viehmarktplatz vorbeikommen, um ihre Angelegenheiten zu erledigen – Führungszeugnisse beantragen, Personalausweise bestellen, den Wohnsitz ummelden oder Urkunden beglaubigen lassen etwa.