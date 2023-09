Verhandlung vor Gericht Dürfen die Trierer doch noch über die Zukunft des Exhauses entscheiden?

„Sind Sie dafür, dass die Stadt Trier das Exzellenzhaus saniert und einen freien Träger der Jugendhilfe beauftragt, das Objekt im Rahmen der Jugendarbeit zu bewirtschaften?“ So lautet die Frage, die das Aktionsbündnis Exhaus bleibt! den Trierern bei einer Volksabstimmung stellen will. Würden sich an dem Bürgerentscheid mindestens 15 Prozent aller wahlberechtigten Einwohner beteiligen – was in Trier etwa 6400 Menschen entspräche – und die Mehrheit davon mit Ja stimmen, müsste die Stadt die Sanierung des baufälligen, riesigen Gebäudes an der Zurmaiener Straße auf die Agenda setzen.