Mit-Gründer Bürgerinitiative Julian Rauls: „Mich ärgert, dass häufig gar kein Anwohnerparkplatz mehr frei ist“

Julian Rauls ist 28 Jahre alt, wohnt in der Trier Altstadt und pendelt von dort nahezu täglich mit dem Auto zu seiner Arbeitsstelle in Trier-Nord. Seit knapp vier Jahren hat er einen Bewohnerausweis, der ihn dazu berechtigt, in der Anwohnerparkzone rund um seine Wohnung in der Oerenstraße sein Auto abzustellen.