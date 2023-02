Breiter und nicht mehr holprig : Geld aus Mainz und Berlin: 2,1 Millionen Euro für bessere Radwege in Trier

Foto: TV/Harald Jansen 10 Bilder 2,1 Millionen für bessere Verbindungen an de rMosel

Trier Geldsegen für den Radwegebau und ein Polizeieinsatz: Bei der Übergabe von Förderbescheiden hat es eine Störaktion gegeben. Gegen was demonstriert wurde und was in diesem Jahr an der Mosel passieren soll.