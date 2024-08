Pleite oder „technische Probleme“? Burger-Restaurant Hans im Glück an der Porta Nigra zu – Was steckt dahinter?

Trier · Der Burger-Laden Hans im Glück an der Porta Nigra blieb am Donnerstag zu. Angeblich, weil in der Küche wegen eines Defekts keine warmen Speisen zubereitet werden können. Mitarbeiter hatten einen ganz anderen Grund öffentlich gemacht.

08.08.2024 , 17:51 Uhr

Bei Hans im Glück bleibt die Küche kalt: Am Donnerstag hatte das Restaurant, dessen Betreiber Ende Juli Insolvenz anmelden musste, geschlossen. Foto: Harald Jansen