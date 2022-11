VRT : Bus- und Bahnfahren in der Region wird teurer

Bus- und Bahnfahren in der Region wird teurer

Trier Die Fahrkarten für den Nahverkehr in der Region werden im kommenden Jahr spürbar teurer. Der Verkehrsverbund Region Trier (VRT) kündigt eine Preiserhöhung um bis zu fünf Prozent an.

Es war erwartet worden: Bus- und Bahnfahren in der Region wird teurer. Ab Februar steigen die Preise um durchschnittlich fünf Prozent, teilte der VRT am Freitag mit. Als Grund werden die „enorm gestiegenen Treibstoff- und Betriebskosten“ genannt.

Ein Einzelticket in Preisstufe 1 koste demnach ab Februar 2,30 Euro statt wie bisher 2,20 Euro. Der Preis für ein MobilTicket Jahr steigt laut VRT von 59 auf 62 Euro. Deutlich billiger werden sollen die SchülerFreizeitTickets. Statt 180 Euro sollen diese ab Februar 120 Euro kosten. Damit können junge Menschen bis 21 Jahr in der Freizeit für zehn Euro im Monat ohne Auto mobil sein, so der VRT. Die Preisstufe 1 liegt dann bei monatlich 62 Euro statt wie bisher 59 Euro.