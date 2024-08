Stadtwerke kündigen an Mehrere Busumleitungen in Trier in den kommenden Tagen

Die Bonner Straße wird ab Donnerstag, 8. August, 20 Uhr, bis einschließlich Freitag, 9. August 2024, 6 Uhr, wegen der Anlieferung von Baumaterialien voll gesperrt. In diesem Zeitraum fahren die Busse der Linie 87 in Richtung Schweich/Quint eine Umleitung ab der Haltestelle Bruchhausenstraße über Zurmaiener Straße, A 602, Ehranger Brücke und B 53 zur Haltestelle Biewer Süd. In Richtung Trier Hauptbahnhof gilt die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge.