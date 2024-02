Traifauseinandersetzungen gehen weiter Trotz Streiks: Stadtwerke wollen Sternbusse fahren lassen

Die Tarifauseinandersetzungen im Busgewerbe gehen weiter. Am Donnerstag, 29. Februar, sowie am Freitag, 1. März 2024, sind die Beschäftigten der kommunalen Nahverkehrsbetriebe in Rheinland-Pfalz erneut durch die Gewerkschaft Ver.di zum Warnstreik aufgerufen. Die Stadtwerke Trier (SWT) rechnen deshalb damit, dass viele Fahrerinnen und Fahrer dem Aufruf folgen werden.