Neues Café in Trier Warum es im neuen „Kaffeezeit“ in Trier-Süd auch nach Jerusalem riecht und schmeckt

Kaffeezeit ist ein deutscher Begriff. Wer bei dem neu eröffneten, gleichnamigen Café in der Saarstraße aber nur an Kuchen denkt, ist womöglich überrascht. Denn das Lokal bietet deutlich mehr, verrät Eigentümer Abdelaal Mohammed. „Ich wollte, dass die Speisen auch an meine Heimat Jerusalem erinnern“, sagt der 38-Jährige.